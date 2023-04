В США открыли памятник жертвам Холокоста в Лиепае

Во вторник, 18 апреля, в городе Гринсборо, штат Северная Каролина, США, открыли бронзовый памятник, отлитый по фотографии, сделанной 82 года назад в Лиепае. Скульптор Виктория Карлин Мильштейн посвятила его памяти жертв Холокоста. Этот снимок стал известным во всем мире — на нем запечатлены стоящие на снегу четыре женщины и девочка, одетые только в нижнее белье. Все стоят босиком, только пожилая женщина в центре в сапогах. На заднем плане видны люди в военной форме и изрытая земля Шкедских дюн. Об этом сообщает Rus.LSM.lv.

Нацисты начали уничтожение евреев сразу после того, как вошли в Лиепаю. Самые массовые расстрелы происходили с 15 по 17 декабря 1941 года в дюнах Шкеде. Ранним утром 15 декабря в Шкеде отправились первые грузовые автомобили и пешеходные колонны с евреями. Людей заставили раздеться догола и сидеть на корточках рядами по 30-40 человек. После нацисты поднимали по десятку людей и гнали к рвам, которые заранее выкопали военнопленные рядом с огромной могилой сентябрьских жертв

Эти расстрелы фотографировал унтер-офицер СС Карл Эмиль Стротт. Один из спасенных Робертом и Йоханной Седулсами евреев Давид Зивцон смог ненадолго выкрасть эти снимки, а Меер Штайн — сделать копии.

Одна из этих фотографий и побудила Викторию Карлин Мильштейн начать работу над проектом "Женщины Холокоста" (Women of the Shoa). Она посвятила скульптуру Шелли Вайнер и Рае Кижнерман, которые два года прятали девочек в оккупированной нацистами Польше.

Помимо группы женщин, частью ансамбля также является направленный на них фотоаппарат, надпись на котором гласит: "Противоположность любви это не ненависть. Это безразличие. Вы свидетель" (The opposite of love is not hate. It is indifference. You are a witness.).

Весь этот памятник должен стать мощным обращением — против убийства женщин и детей, антисемитизма, геноцида, любой ненависти. Авторы идеи хотят, чтобы монумент стал не просто напоминанием о Холокосте и его ужасах, а еще и местом просвещения о Холокосте.