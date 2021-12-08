В США приняли оборонный бюджет – в него включена помощь для Украины
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 300 млн долларов на поддержку украинской армии. Санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2" в законопроекте не предусмотрены.

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Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на финансовый 2022 года с помощью для армии Украины и заявлением в поддержку Тайваня на фоне его конфликта с Китаем. Законопроект был принят вечером во вторник, 7 декабря, 363 голосами против 70.

Документ предусматривает выделение 300 миллионов долларов на поддержку вооруженных сил Украины, четырех млрд долларов — на европейскую оборонную инициативу и еще 150 млн долларов — на сотрудничество со странами Балтии в сфере политики безопасности.

В то же время из пакета, несмотря на сильную поддержку в Конгрессе, были исключены предложения о введении санкций в отношении германо-российского газопровода "Северный поток — 2" и воинской повинности для женщин.

Миллиарды на сдерживание Китая

В отношении Китая законопроект предусматривает выделение 7,1 млрд долларов на меры по сдерживанию КНР в Тихоокеанском регионе. Документ содержит заявление в поддержку шагов по защите Тайваня от КНР, а также запрет для Пентагона на приобретение у Китая продуктов, произведенных в результате принудительного труда в регионе Синцзянь.

Теперь законопроект поступает на рассмотрение Сената, а затем — на утверждение президенту США Джо Байдену.

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