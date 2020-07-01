В стене дома в Видземе найдены спрятанные архивы КГБ: от партизан-"бандитов" до отчетов по диссидентам

В распоряжение Латвийского Национального архива попала редчайшая находка — три пухлых папки с документами КГБ ЛССР, о существовании которых ранее не было известно. Документы были найдены в стене одного из частных домов в Видземе: хозяева делали ремонт и наткнулись на тайник, сделанный, очевидно, бывшим жильцом — сотрудником КГБ конца 80-х и начала 90-х годов прошлого века. Об этом сообщает Lsm.lv.

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На двух из трех папок есть надпись "Литерное дело №655", на оставшейся — лишь номер 866. Документы относятся к деятельности "пятого отдела" КГБ, занимавшегося идеологической контрразведкой. По идее, в 1990 году руководство Комитета государственной безопасности постановило уничтожить материалы такого рода, однако живший в Видземе "гэбист" по неизвестным теперь причинам решил сохранить их. Личность этого человека сейчас пытаются установить.

Отмечается, что самые старые документы в папках датированы 1943-1944 годами, когда Красная армия начала возвращаться в Латвию. В частности, указаны сведения о национальных партизанах и сочувствующих им лицах. Есть информация и о лидере абренских партизан Петерисе Супе, и о партизанах Мадонского района, которые названы бандитами.

Есть донесения и дела 60-х и 70-х годов, описывающие нежелательных лиц в различных самоуправлениях тогдашней ЛССР.

В третьей папке, в частности, содержатся материалы о действиях Народного фронта в 1989 году и различных диссидентах — в том числе известной активистке Лидии Дорониной-Ласмане, а также Гунаре Астре.