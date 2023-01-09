В сточных водах обнаружены пять вариантов омикрона и две мутации Covid-19, характерные для США и Британии

Если раньше результаты мониторинга сточных вод показывали один или два омикронных варианта Covid-19, то теперь почти в каждой пробе сточных вод в Латвии обнаруживается пять омикронных вариантов - BA4/5, BQ1, BA2.75, BN1 и XBB, написала на своей странице в социальной сети Twitter научный ассистент Латвийского центра исследований и изучения биомедицины Дита Гудра.

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Согласно результатам первого сбора сточных вод, омикрон по-прежнему доминирует.

Мониторинг сточных вод показывает, что распространение Covid-19 практически не меняется в Риге, Юрмале, Даугавпилсе и Саласпилсе. Кроме того, данные мониторинга сточных вод по Риге, Юрмале и Саласпилсу не совпадают с данными Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, на конец года двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии составила 219,2 случая на 100 000 жителей. В то время этот показатель был выше в Риге — 281,9 случая на 100 000 жителей, в Юрмале — 229,4 случая на 100 000 жителей, а в Саласпилсе — 194,4 случая на 100 000 жителей.

В свою очередь, в Резекне, Елгаве и Екабпилсе можно наблюдать увеличение распространения инфекции Covid-19, что также не совпадает с данными SPKC в этих самоуправлениях. В Елгаве насчитывается 256 случаев заражения на 100 000 жителей, в Резекне — 215,2 случая на 100 000 жителей, в Екабпилсском крае — 262,6 случая на 100 000 жителей.

Тем временем, в Лиепае, Валмиере, Вентспилсе и Тукумсе можно наблюдать снижение распространенности коронавируса. В Тукумсе в декабре концентрация вируса в сточных водах была достаточно высокой, и это был один из самых резких приростов среди всех муниципалитетов, пояснила Гудра.

В программу мониторинга включены новые самоуправления — Салдус, Мадона, Талси и Бауска. Гудра отметила, что, хотя до сих пор было собрано не слишком много образцов, можно наблюдать рост распространения инфекции в Салдусе и Талси.

В свою очередь, инфекционист Уга Думпис сообщил агентству LETA, что в латвийских сточных водах обнаружены мутации, характерные для штамма Covid-19, доминирующего сейчас в США и Великобритании.

По его словам, омикрон типа XBB1.5, который благодаря двум дополнительным мутациям лучше связывается с клетками и поэтому более заразен, в настоящее время быстро распространяется в обеих странах. Он также успешно обходит иммунитет переболевших и вакцинированных.

По этой причине в США и Великобритании наблюдается новая волна заболеваемости и госпитализации. Думпис, однако, указал, что нет никаких доказательств того, что этот штамм более тяжелый, поскольку он является производным от омикрона. Поэтому катастрофы ожидать не стоит, но есть большая вероятность, что в скором времени заболеваемость и госпитализация в Латвии снова возрастут.

Думпис сообщил, что мутации, характерные для XBB1.5, уже обнаружены в латвийских сточных водах. Это означает, что вирус уже в Латвии и будет распространяться дальше.

"Чтобы достичь эпидемических масштабов, этому штамму понадобится больше месяца. Чем позже начнется эта волна, тем больше вероятность, что она остановится с наступлением весны. Для вируса SARS Cov2 характерна сезонность, и пока каждый год в апреле эпидемиологическая ситуация в Латвии значительно улучшалась", — сказал он.

Штаммы омикрона в основном опасны для пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

"Мы значительно отстаем от ЕС по охвату ревакцинацией пожилых людей. Это означает, что в данной группе пациентов у нас будет больше госпитализированных и умерших. Также бустерная вакцинация бивалентной вакциной нужна тем, кто в ближайшее время планирует лечь в больницу. Риск заражения в больницах очень высок", — сказал инфекционист.

Во всех самоуправлениях пробы сточных вод берутся раз в неделю, за исключением Риги, где это делается два раза в неделю. Сроки сбора проб различаются для каждого муниципалитета, сейчас большая часть результатов мониторинга относится к пробам, собранным в межпраздничный период в конце прошлого года.