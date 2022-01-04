В столице — гололед. Куда сообщать об особо скользких тротуарах?

Рижская дума призывает горожан проявлять осторожность на скользких улицах, а также информирует о том, как можно проинформировать самоуправление об особо опасных местах на карте города, которые не очищены от снега и льда.

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Каждый горожанин может сообщить о таких безобразиях, заполнив анкету здесь — на сайте www.riga.lv.

Существуют две опции: 1) сообщить об улице, велодорожке или остановке общественного транспорта, нуждающейся в уборке от снега и льда; 2) сообщить о неубранных тротуарах и крышах.

Информацию нужно разместить в специальной заявочной форме, указав имя, фамилию, а также адрес опасного места. Можно приложить не более трех фотографий.

Такая информация, указывает Рижская дума, позволит оперативнее решать проблемы. Рижское самоуправление призывает управляющих и владельцев недвижимость своевременно убирать снег и лед на прилегающих к домах территориях.