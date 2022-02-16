В столице можно было бы объединять средние школы нацменьшинств с латышскими, считает глава комитета Рижской думы

Перспектива объединения полупустых средних школ, принадлежащих к разным потокам — полностью латышских и билингвальных (как это планируется сейчас в Даугавпилсе) — может принести свои плюсы, позволив объединить кадровые ресурсы и способствуя интеграции общества, в программе "ТЧК" Ивета Ратиника, преподаватель латышского языка и литературы, глава Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Планы слияния двух средних школ в Даугавпилсе, латышской и школы нацменьшинств, которые вызвали большой резонанс даже на политическом уровне, Ивета Ратиника оценивает положительно:

"Это — не плохая практика. Эта практика требует мужества, смелости, потому что всегда будут группы родителей, которые не поймут идею. Идея хороша в том смысле, что если с 10-го по 12-й класс мы все равно всех учим на госязыке, и русский там присутствует только как литература, культура, отдельный блок — но не язык преподавания. И в 7-9-х классах сейчас тоже пропорция обучения на латышском очень большая. Такое объединение школ позволило бы детям углубить свои знания, получаемые на латышском языке. Боюсь, что многие сторонятся этой идеи, но все-таки — хороших учителей мало! Подготовка новых учителей языка не очень уверенно идет. Хорошие филологи уходят в рекламу, другие лучше оплачиваемые отрасли, и из-за этого все учителя, которые могли бы друг другу помогать и вместе работать для более глубокой интеграции — это очень важно, двигаться в эту сторону!

По словам педагога и депутата Рижской думы, в столице тоже придется подумать о том, что "если рядом находится две не слишком заполненных школы, и цель все-таки улучшить качество обучения тому же языку — то это не страшная версия. Это версия, благодаря которой люди смогут более тесно интегрироваться и лучше осваивать языки".