В Страдиня откроют еще один пункт приема пациентов с Covid-19
Foto: F64

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиньша в ближайшее время планируется открыть еще один приемный пункт для пациентов с Covid-19, сообщила представитель больницы Янита Вейнберга.

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Она опровергла повсеместно прозвучавшую в пятницу информацию о том, что к больнице выстроилась очередь из более чем десяти машин Службы неотложной медицинской помощи. Очередь действительно формировалась, но в среднем из шести-восьми машин.

"Это действительно много, но такова новая реальность. И сегодня с 12 часов дня поступает чрезвычайно большое количество пациентов с Covid-19, а прием этих пациентов не происходит так быстро, как других", - пояснила Вейнберга.

Она признала, что нагрузка на врачей чрезвычайно высока, но они считаются с тем, что она будет еще выше. По этой причине больница в ближайшее время планирует открыть еще один приемный пункт в новом корпусе. Вейнберга добавила, что еще не готово точное распоряжение, но возможно, что корпус "А" больницы в начале ноября будет преобразован для приема пациентов с Covid-19.

Уже сообщалось, что за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 2142 новых случая Covid-19 и получены сообщения о смерти 12 пациентов, а число госпитализированных с "Covid-19" достигло 980.

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LETA

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