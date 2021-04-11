В странах Балтии продолжает снижаться число суточных заражений Covid-19
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В странах Балтии за прошедшие сутки зарегистрировано 1 645 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 438 выявлено в Эстонии, 839 - в Литве и 368 - в Латвии, пишет LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Накануне в странах Балтии было выявлено 2 300 заражений, в пятницу - 2 490, в четверг - 2 546.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет 793,7 случая в Эстонии, 438,1 случая в Литве и 344,3 случая в Латвии.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 368 новых случаев Covid-19. Впервые за почти пять месяцев в течение суток нет умерших пациентов c Covid-19. В последний раз такое было 22 ноября. В целом в Латвии умерли 1986 человек, у которых был подтвержден Covid-19, что составляет 1,84% от всех случаев заболевания коронавирусом.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите