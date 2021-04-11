В странах Балтии продолжает снижаться число суточных заражений Covid-19

В странах Балтии за прошедшие сутки зарегистрировано 1 645 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 438 выявлено в Эстонии, 839 - в Литве и 368 - в Латвии, пишет LETA.

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Накануне в странах Балтии было выявлено 2 300 заражений, в пятницу - 2 490, в четверг - 2 546.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет 793,7 случая в Эстонии, 438,1 случая в Литве и 344,3 случая в Латвии.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 368 новых случаев Covid-19. Впервые за почти пять месяцев в течение суток нет умерших пациентов c Covid-19. В последний раз такое было 22 ноября. В целом в Латвии умерли 1986 человек, у которых был подтвержден Covid-19, что составляет 1,84% от всех случаев заболевания коронавирусом.