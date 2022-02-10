В структурах МВД коронавирусом болеют 828 сотрудников
Foto: LETA

В структурах Министерства внутренних дел на данный момент Covid-19 заражено 828 сотрудников, однако в службах уверяют, что справляются с выполнением обязанностей, сообщает LETA.

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До среды в Государственной полиции Covid-19 болели 472 человека. Отсутствие работников не влияет на ежедневную работу полиции. В Государственной пожарно-спасательной службе инфицированы 214 работника, а в Государственной пограничной службе - 142.

Учитывая стремительное распространение омикрона, вирус не обошел и ряды Национальных вооруженных сил, однако в армии не сообщили о количестве заболевших. В НВС отметили, что, как правило, заболевание у военных проходит в легкой форме и вообще без симптомов. "Именно поэтому боевая готовность и моральный дух на высоте, готовимся к запланированным на весну военным учениям, продолжаем оказывать помощь Государственной пограничной службе на латвийско-белорусской границе, оказываем поддержку центрам вакцинации и готовы выполнять нашу главную задачу - защищать Латвию", - отметила представитель Национальных вооруженных сил Сандра Брале.

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