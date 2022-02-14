В структурах МВД уже почти месяц нет экспресс-тестов на Covid-19
Foto: DELFI

Во многих структурах МВД Латвии вот уже почти месяц, как закончились экспресс-тесты на Covid-19. Как отмечает телевизионный канал ReTV, по этой причине служащим затруднительно выполнять требования по проведению самотестов.

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Пока в недрах Министерства пытаются решить эту проблему, в структурах МВД заболели более 800 сотрудников.

В связи с возникшей ситуацией Госполиции рекомендовали проводить экспресс-тестрирование только при наличии у работников симптомов.

Тысячи сотрудников Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службы, Службы госбезопасности, а также Управления по делам гражданства и миграции в настоящее время практически не выполняют требования закона, поскольку регулярно не проходят экспресс-тест на коронавирус.

Доставленные в ноябре прошлого года экспресс-тесты закончились еще до распоряжения правительства о новой централизованной закупке. По словам представительницы МВД Гунты Янсоне, тесты, возможно, будут доставлены во второй половине февраля.

Ответственность за задержку с поставками экспресс-тестов для служб, которые не могут работать дистанционно, ни одно из ведомств на себя брать не решилось.

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