В субботу будет облачно, местами дождь
Foto: LETA

В субботу в Латвии небо затянет тучами, сначала с западной стороны. В большей части страны будет идти дождь, но в основном небольшой, прогнозируют синоптики.

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Ночь на субботу пройдет без особых осадков, будет дуть слабый западный и южный ветер. Минимальная температура воздуха +8..+13 градусов, на побережье до +15.

Днем порывы юго-западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, в Вентспилсе – до 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха +16..+21, из-за дождя станет прохладнее, до +14 градусов.

В Риге ночью ожидается небольшая облачность и слабый юго-западный ветер, температура воздуха опустится до +12..+13 градусов. Днем станет пасмурно и будет небольшой дождь, ветер будет дуть умеренно, с юго-запада. Воздух до обеда прогреется до +18 градусов.

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