В субботу были привиты от Covid-19 более 7600 человек. Где получить вакцину сегодня?

В центрах массовой вакцинации, больших магазинах и на выезде в в специальных автобусах прививку от Covid-19 в субботу получили более 7600 человек, сообщила представитель Проекта вакцинации Национальной службы здоровья Инга Васильева.

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Согласно данным на 9 часов субботы, в первый выходной день привились в ходе вакцинации на выезде не менее 1400 человек. Популярнее всего прививки на выезде были в Иецаве, где вакцины получили 430 жителей. Несколько сотен человек привились в Олайне, Смилтене, Кулдиге, а также в Латгалии — в волости Сутру и волости Рудзати Ливанского района и Кигурской волости Балвского района.

В субботу в крупных центрах вакцинации вакцинированы от Covid-19 не менее 3 519 человек, большинство — в конференц-комплексе Atta Centre.

16 октября вакцину Covid-19 получили 2224 человека. Больше всего жителей вакцинировано в — Ogres prestižs в Огре, Alfa в Риге и Sala в Цесисе. В торговых центрах вакцинированы соответственно 350, 329 и 319.

Еще около 500 человек получили прививку от Covid-19 в специальных автобусах вакцинации, сообщила Васильева.

Эти данные могут быть неполными, и будут дополняться в ближайшие дни.

В воскресенье будут работать все три центра вакцинации в Риге — на Кипсале, в комплексе Atta Center и Rimi в Олимпийском центре на улице Гростонас, а также пункты вакцинации в торговых центрах. Также в последний день недели вакцинация на выезде пройдут в Валке с 12.00 до 16.00, в Ауце с 10.00 до 15.00 и в Бауске с 9.00 до 15.00. В Риге получить прививку можно в автобусах выездной вакцинации: у Рижского зоопарка и Агенскалнского рынка — с 11.00 до 15.00, возле Rimi Aleja на Виенибас гатве 194а и у магазина Vesko на Мангальсале, на ул. Албатросу 7 — с 16.00 до 20.00.