В субботу госпитализированы 43 человека с Covid-19

В субботы в латвийские больницы попали еще 43 человека с Covid-19, выписаны 10 пациентов. Таким образом общее число пациентов с коронавирусом в больницах увеличилось до 567 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья.

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У 481 пациентов состояние средней тяжести, 86 человек переносят болезнь тяжело.

На данный момент из больниц в Латвии выписан 23 931 пациент, переболевший коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в субботу в Латвии зарегистрировано 1010 новых случаев Covid-19, от коронавируса умерли восемь человек.