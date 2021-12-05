В субботу госпитализированы 44 новых пациента с Covid-19

За истекшие сутки в Латвии были госпитализированы 44 новых пациента с коронавирусом, 15 человек из больниц выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

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Общее число пациентов с диагнозом Covid-19 в латвийских больницах в воскресенье составило 744.

У 615 находящихся в больницах пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, а 129 человек, или 17,34%, переносят болезнь тяжело.

Всего за период с начала пандемии в Латвии из больниц выписано 22 318 пациентов с Covid-19.