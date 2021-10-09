В субботу начнут ликвидировать создававшие пробки велополосы на улице Дунтес
Foto: riga.lv

Рижская дума уберет велополосы с проезжей части улицы Дунтес на участке между перекрестками с улицами Лактас и Сканстес. Велополосы будут убраны с учетом жалоб Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) и предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme на пробки, которые затрудняли проезд по этому участку после появления велополос.

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После ликвидации велополос велосипедистам на этом участке рекомендуется ехать по проезжей части или тротуару, сообщается на сайте столичного самоуправления. Работы по ликвидации полос начнутся в субботу, 9 октября, и продлятся примерно один месяц.

Протяженность каждой из двух велополос на этом участке составляет 500 метров, они являются частью веломаршрута центр Риги - Саркандаугава и велополосы от улицы Сканстес до улицы Тилта.

"Организацию движения на этом участке мы изначально обсудили вместе с несколькими ответственными организациями и получили поддержку. Однако мы заметили транспортные заторы на этом участке, хотя сейчас они и уменьшились, но все-таки сохраняются, и затрагивают движение общественного транспорта и машин Службы неотложной медицинской помощи. Поэтому на данном участке велосипедистам придется ехать по проезжей части или тротуару, соблюдая правила дорожного движения", - пояснил исполняющий обязанности главы департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс.

На улице Дунтес у выезда с автобазы СНМП на дороге будет нанесена разметка "желтая решетка" (в ПДД - дорожная разметка 959), на которую транспортным средствам запрещено заезжать, если за ней уже образовалась автомобильная пробка.

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