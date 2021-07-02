В субботу немного спадет жара

3 июля в Латвии температура воздуха не превысит +23..+27 градусов, прогнозируют синоптики.

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Ожидается переменчивая облачность. Местами — кратковременный дождь. Больше всего осадков выпадет уже вечером в пятницу и в ночь на субботу в восточной части страны.

Будет дуть слабый, до умеренного, восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью упадет до +12..+19 градусов.

В Риге субботу частично облачно, осадки маловероятны. Ветер — слабый до умеренного, восточный, северо-восточный. Ночью температура в столице снизится до +18 градусов, днем будет колебаться у отметки в +25 градусов.