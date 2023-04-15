В субботу осадков не ожидается

В субботу, 15 апреля, будет солнце будет сменять облачность, осадков не ожидается, усилится ветер, станет чуть прохладнее, чем в предыдущие дни прогнозируют синоптики.

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С утра столбик термометра поднялся до отметки +4..+9 градусов. В течение дня

воздух прогреется до +11..+16 градусов, температура на Курземском побережье Рижского залива местами не превысит +8 градусов.

Восточный ветер усилится с порывами до 9-14 метров в секунду.

В Риге в субботу временами будет светить солнце, дождь не ожидается. Будет дуть восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду, температура воздуха повысится до +15 градусов.

Погоду определяет южный край антициклона. Атмосферное давление на уровне моря от 1017 гПа в Южно-Курземском районе до 1024 гПа в Алуксне.