В субботу от Covid-19 привиты 492 человека
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В субботу вакцину от Covid-19 получили 492 человека, в том числе первую дозу — 178 человек, а завершили вакцинацию 314 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 104 379 человек, обе дозы — 21 913 человек.

На этой неделе ежедневно в среднем прививались 3342 человека, что на 331% больше, чем на предыдущей неделе.

Исходя из данных Центрального статистического управления, согласно которым на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, первую прививку от Covid-19 получили 5,51% населения, обе — 1,16%.

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LETA

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