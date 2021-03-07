В субботу от Covid-19 вакцинировано 713 человек

В субботу первую прививку от Covid-19 получили 710 человек, вторую - три. В целом было привито 713 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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На этой неделе вакцинировано 19 217 человек, в том числе первую прививку получили 18 242 человека, вторую - 975.

В целом с начала вакцинации от Covid-19 первую прививку получили 64 048 человек, завершили вакцинацию 17 994 человека.

Согласно данным Центрального статистического управления о численности населения Латвии на 1 января 2021 года, которая составляла 1,894 млн человек, первую прививку от Covid-19 получили около 3,4% населения, обе - 0,95%.