В субботу ожидается дождь, на востоке страны — сильная гроза

В субботу на Латвию продолжит надвигаться холодный атмосферный фронт с запада, в стране пройдут кратковременные дожди, а в восточных регионах ожидается сильная гроза, прогнозируют синоптики.

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Ближайшей ночью вероятность грозы мала, но местами, особенно в Курземе, будет дождь. Ветер в основном будет дуть слабый, с юга и юго-востока, температура воздуха не опустится ниже +15..+21 градусов.

Днем, начиная с запада страны, небо затянет тучами и будет кратковременно лить, во многих местах ожидаются ливни. В середине дня и после обеда местами в восточной части Латвии ожидается не только гроза с очень сильным дождем, но и град с сильными порывами ветра, которые могут достигать 20 метров в секунду.

После обеда с запада неба начнет проясняться. До прихода фронта на востоке страны еще возможна жара до +29 градусов, а в западной части Латвии температура воздуха в субботу не превысит +19..+22 градуса.

Вместе с дождем ветер поменяет направление с западного на северо-западный, в основном умеренный.

В Риге в субботу в первой половине временами будет идти дождь, возможны грозы; к вечеру погода прояснится. Ночью будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +21 градуса. Утром немного потеплеет, но днем ​​температура опустится до +18 градусов, будет дуть умеренный западный ветер.