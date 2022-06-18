В субботу ожидается небольшой дождь – на погоду влияет скандинавский циклон

В субботу в большей части страны, начиная с запада, ожидается дождь, но в основном он будет несильным, прогнозируют синоптики.

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С утра на востоке Латвии и к вечеру в Курземе будет светить солнце. Вечером в Латвии серьезные осадки не ожидаются. Максимальная температура воздуха сегодня — +16..+21 градусов.

Порывы юго-западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, в Вентспилсе — до 17 метров в секунду.

В Риге в субботу будет облачно, днем ожидается небольшой дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха перед дождем поднимется до +18..+19 градусов.

Сейчас на погоду в Латвии влияет циклон в Скандинавии.