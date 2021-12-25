В субботу ожидается переменчивая погода: пасмурно, но места снег и солнце
Foto: AP/Scanpix/LETA

25 декабря в Латвии ожидается пасмурная погода, местами выглянет солнце, местами пройдет снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Толщина снежного покрова в течение дня увеличится на 2-4 сантиметра, местами после сильного снегопада — на 5-7 см. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, на побережье в порывах до 15-19 метров в секунду.

Днем температура воздуха составит -2…-7 градусов, на побережье — до +1…-2 градусов. Видимость во время снегопада снизится до 500-1000 метров. На отдельных участках дороги будут скользкими.

В Риге сохранится преимущественно пасмурная погода, временами возможен снег, толщина снежного покрова увеличится на 1-3 см. Будет преобладать умеренный западный, северо-западный ветер, который вечером в порывах усилится до 15 м/с. Температура воздуха составит -2…-4 градуса.

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