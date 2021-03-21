В субботу первую прививку от Covid-19 получили 339 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В субботу, 20 марта, первую прививку от Covid-19 получили 339 человек, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По доступным на сегодняшний день данным, вторую прививку от Covid-19 вчера не получил ни один человек.

Первую прививку получили 282 человека старше 60 лет, 26 человек с хроническими заболеваниями, 12 медиков и др.

Первую дозу вакцины AstraZeneca вчера получили 318 человек, а первую дозу вакцины Moderna - 21 человек.

За пять рабочих дней этой недели первую дозу вакцины от Covid-19 получили 4057 человек, что существенно меньше, чем неделей ранее, когда за полную неделю первую дозу вакцины получили более 10 тыс. жителей.

Как сообщалось, в пятницу после трехдневной паузы в Латвии было возобновлено использование вакцины от Covid-19 производства AstraZeneca.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

6

Source

LETA

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби