В субботу первую прививку от Covid-19 получили 339 человек

В субботу, 20 марта, первую прививку от Covid-19 получили 339 человек, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

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По доступным на сегодняшний день данным, вторую прививку от Covid-19 вчера не получил ни один человек.

Первую прививку получили 282 человека старше 60 лет, 26 человек с хроническими заболеваниями, 12 медиков и др.

Первую дозу вакцины AstraZeneca вчера получили 318 человек, а первую дозу вакцины Moderna - 21 человек.

За пять рабочих дней этой недели первую дозу вакцины от Covid-19 получили 4057 человек, что существенно меньше, чем неделей ранее, когда за полную неделю первую дозу вакцины получили более 10 тыс. жителей.

Как сообщалось, в пятницу после трехдневной паузы в Латвии было возобновлено использование вакцины от Covid-19 производства AstraZeneca.