В субботу по всей Латвии начинают работу центры массовой вакцинации
Foto: Foto: Aleksandrs Lebeds

Первые центры массовой вакцинации от Covid-19 в восьми городах Латвии начнут работу в субботу, 3 апреля, свидетельствует поданная на сегодняшнее заседание правительства презентация Министерства здравоохранения.

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В субботу с 10:00 будут доступны три центра вакцинации в Риге — в выставочном центре "Кипсала", центре Atta и гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка. В это же время начнут работу и центры вакцинации в Валмиерском центре культуры, культурном центре "Gors" в Резекне, Центре латышской культуры в Даугавпилсе и Даугавпилсском дворце культуры, Екабпилсском спортивном центре, Земгальском олимпийском центре в Елгаве, Лиепайском олимпийском центре и Юрмальской спортивной школе. Все эти центры будут работать до 18:00.

Находящиеся в Риге, Елгаве, Лиепае и Юрмале центры вакцинации будут работать и в воскресенье, 4 апреля, а также в пятницу, 5 апреля. В свою очередь находящиеся в Валмиере, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе центры будут работать только в субботу.

В Цесисе в бывшем здании магазина Supernetto вакцинация начнется в воскресенье, 4 апреля, и продолжится в понедельник, 5 апреля. Этот центр вакцинации также будет работать с 10:00 до 18:00.

Вакцинацию в вышеупомянутых центрах будут обеспечивать ООО Veselibas centrs 4, АО Veselibas centru apvieniba, ООО Vizuala diagnostika, Видземская и Резекненская больницы, ООО LUC Medical, Латгальский медицинский центр, Екабпилсская региональная больница.

Для использования на пасхальных выходных будут доступны в общей сложности 9883 доз вакцин от Covid-19. Больше всего прививок планируется сделать в Риге — 5400. Меньше всего доз — 308 — предназначено для Резекненского центра вакцинации. Сравнительное небольшое число доз планируется использовать и в Даугавпилсе — 473.

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LETA

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LETA

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Gors (Latgales vēstniecība) Supernetto Veselibas centrs 4 Вакцинация Даугавпилс Екабпилс Резекне Цесис
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