В субботу поднимется уровень воды в море, на Курземском побережье — высокие волны
Foto: F64

В Латвию приходит циклон из Великобритании и утром в субботу, 19 февраля, на западном побережье Курземе сильно поднимется уровень воды в море. В сочетании с большими волнами может вызвать значительные вымывания и оползни, считают синоптики.

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Этой зимой уже наблюдалась усиленная береговая эрозия, вызванная не только высоким уровнем моря, но и теплой и влажной погодой, а также отсутствием льда.

По информации портала marine.meteo.lv, в субботу утром в южной части Балтийского моря ожидаются волны высотой до восьми метров и порывы западного и юго-западного ветра до 30 метров в секунду. .

Прогнозируется, что утром в субботу в порту Лиепаи порывы ветра могут достигать порывы 27 метров в секунду. Высота волн — до 3,5 метра, вода поднимется до 1,42 метра по латвийской системе. В пятницу утром уровень воды составляет около 0,85 метра.

В порту Вентспилса прогнозируются порывы ветра до 20 метров в секунду и повышение уровня воды до 1,33 метра в латвийской системе замера высоты. Уровень воды в пятницу утром составляет около 0,8 метра.

Самый высокий уровень воды в Рижском порту ожидается в субботу вечером. Вода может поднять на 1,2 метра — лишь немногим выше, чем в четверг вечером. В субботу вечером в Рижском порту прогнозируются самые сильные порывы ветра 20 метров в секунду.

Следующий циклон, который ожидается в понедельник, не вызовет такого резкого подъема уровня воды, а ветер будет медленнее.

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