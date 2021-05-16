В субботу подтвержден 381 новый случай Covid-19, скончались девять человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 381 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 431,3 и со вчерашнего дня не изменился.

Умерли за прошедшие сутки девять человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет. За время пандемии в Латвии скончались 2266 больных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 5590 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 6,8%.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 127 978 человек.