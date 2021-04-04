В субботу подтверждено 238 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 238 новых случаев Covid-19, умерли восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет.

В субботу сделано 4196 тестов на "Сovid-19", доля положительных результатов составила 5,7%. С начала пандемии "Covid-19" в Латвии выявлен у 104 105 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели в Латвии заболели 6696 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 351 случай на 100 000 населения.