В субботу помощь спасателей потребовалась пяти людям, провалившимся под лед

Спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в субботу, 27 февраля, в первой половине дня спасли пять человек, провалившихся под лед на латвийских водоемах.

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Один человек провалился под лед на Лиелупе в Елгавском крае, четыре человека - на Энгурском озере в Талсинском крае.

В ГПСС предупреждают, что сейчас находиться на льду водоемов опасно.

На Энгурском озере спасатели использовали дрон со специальным звуковым сигналом, чтобы призвать любителей подледной рыбной ловли уйти со льда на берег.