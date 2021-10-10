В субботу предотвращена 21 попытка незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
Foto: DELFI

В субботу пограничники предотвратили 21 попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

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С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1595 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 38 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 390 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

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LETA

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