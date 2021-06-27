В субботу прививки от Covid-19 получил 1981 человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

В субботу прививку от Covid-19 получил 1981 житель Латвии, в том числе 274 человека получили первую дозу вакцины, 1348 человек получили вторую дозу, а еще 379 человек были вакцинированы вакциной Johnson & Johnson, которой требуется только одна доза, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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В субботу вакцинация от Covid-19 проводилась в 18 учреждениях.

Для первой прививки было использовано 198 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 55 доз вакцины Moderna и одна доза вакцины AstraZeneca. Для второй дозы вакцину AstraZeneca использовали 752 раза, Pfizer/BioNTech - 584 раза, вакцину Modernа - 12 раз.

В Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 591 658 человек, а 507 405 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 31,3% и 26,9% населения Латвии.

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LETA

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