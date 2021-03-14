В субботу прививки от Covid-19 получили 823 человека

В субботу в Латвии первую прививку от Covid-19 получили 822 человека, вторую прививку — один человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В целом первую или вторую дозу прививки за шесть дней этой недели получили 14 640 человек.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в субботу признал, что ожидаемый недельный план "7x2500" на этой неделе вряд ли будет выполнен, что связано с проблемами в поставках вакцин.

На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили в Латвии 78 956 человек, обе дозы — 18 114 человек.