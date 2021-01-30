В субботу продолжатся снегопады, объявлено оранжевое предупреждение
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

В большей части Латвии в субботу время от времени будет идти снег, временами снегопад может быть сильным, возможна метель, прогнозируют синоптики.

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Сильнее всего снегопад будет местами в северной части Курземе и юго-западной части Видземе, в том числе в столице. Толщина снежного покрова за сутки увеличится в юго-западной части Курземе на 20 см.

В Риге действует оранжевое предупреждение — в течение дня толщина снежного покрова увеличится на 10 см. Временами будет метель, дороги и тротуары обледенеют, видимость в некоторые моменты сократится до 500 метров. Порывы ветра в столице будут достигать 13 метров в секунду, максимальная температура — 0..-1 градус.

В центральной и западной части страны действует желтое предупреждение о сильных снегопадах и метели. Будет дуть западный, северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 13 метров в секунду, на западном побережье Курземе — 17 метров в секунду. Температура воздуха — +1..-4 градуса.

Во всей стране из-за снегопада осложнено движение по всем региональным и местным дорогам, а также по следующим главным:

  • Таллинское шоссе
  • Сигулдское шоссе
  • Валмиерское шоссе
  • Рижская окружная дорога Балтезерс-Саулкалне и Саласпилс-Бабите
  • Даугавпилсское шоссе
  • Бауское шоссе
  • Елгавское шоссе
  • Лиепайское шоссе
  • Вентспилсское шоссе
  • Шоссе Лиепая-Руцава
  • Шоссе Екабпилс-Терехово
  • Резекненское шоссе
  • Даугавпилсская окружная дорога
  • Резекненская окружная дорога.

Из-за заснеженных дворов в Риге может задерживаться вывоз мусора, предупреждает предприятие Clean R.

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