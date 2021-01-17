В субботу против Covid-19 были вакцинированы 644 человека, использованы почти все вакцины

В субботу в Латвии вакцины против Covid-19 получили 644 человека, общее число вакцинированных лиц достигло 15 620 человек, свидетельствуют обобщенные Национальной службой здравоохранения данные (НСЗ).

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Таким образом, использованы почти все доступные на сегодняшний день для первичной вакцинации вакцины. В свою очередь уже на следующей неделе начнется второй этап вакцинации медиков, вторую дозу вакцины получат медики, получившие первую еще в конце прошлого года.

Согласно наиболее актуальным данным, в прошлый понедельник в Латвии вакцину против Covid-19 получили 1359 человек, во вторник — 1618 человек, в среду — 1502 человека, в четверг — 1688 человек, а в пятницу — 1780. НСЗ поясняет, что ранее опубликованные данные о количестве вакцинированных лиц в течение нескольких дней могут измениться, потому что в соответствии с нормативными актами данные о факте вакцинации вводятся в электронную систему здравоохранения в период от одного до пяти рабочих дней после вакцинации.

В субботу вакцинация против Covid-19 проводилась в восьми больницах.

За сутки больше всего медиков, как и ранее, было привито в Рижской Восточной клинической университетской больнице, где вакцину получили 235 человек. Таким образом, с начала вакцинации в медучреждении вакцину получили 3856 человек.

В Клинической университетской больнице им. Страдиня были вакцинированы 185 медиков, а всего с начала вакцинации в Латвии — 3178 человек.

В Цесисской клинике в субботу были вакцинированы 66 человек, в Национальном реабилитационном центре Vaivari — 54, в Стренчской психоневрологической больнице — 42, в Тукумской больнице — 24, в медицинском обществе ARS — 20, а в Кулдигской больнице — 18 человек.

Согласно инструкции, один человек для получения стойкого иммунитета должен получить две дозы вакцины. Дозы, предусмотренные для первоначальной вакцинации, сейчас уже почти израсходованы. Первоначальная вакцинация возобновится, когда Латвия получит новую поставку вакцины.

По данным Минздрава, Латвия на сегодняшний день получила 31 455 доз вакцины против Covid-19. В конце месяца, на неделе с 25 января, планируется получить еще 2400 доз вакцины Moderna. На неделе с 8 февраля запланирована поставка 4800 доз вакцины Moderna, а еще 15 600 доз этой вакцины планируется получить в конце февраля. Однако по поводу всех этих поставок еще не получено подтверждение от производителя.

Кроме того, если до 29 января Европейское агентство лекарственных средств утвердит для использования в Евросоюзе вакцину производства AstraZeneca, Латвия в феврале сможет получить еще более 120 000 доз вакцины против Covid-19.