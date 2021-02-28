В субботу против Covid-19 вакцинировались 543 человека
Foto: LETA

В субботу в Латвии вакцину против Covid-19 получили по меньшей мере 543 человека, из которых первую дозу вакцины получили 536 человек, а вторую - шестеро, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Число вакцинированных за прошедшие сутки людей в электронной системе здравоохранения еще может вырасти потому, что не все медики вводят данные в систему сразу после проведения вакцинации.

За последние семь дней первую или вторую дозу вакцины получили 16 669 человек, то есть в среднем 2381 человек в день. Такой темп вакцинации соответствует ранее заявленной цели - прививать в среднем по 2000 человек в день.

Среди людей, получивших первую дозу вакцины в субботу, большую часть - 380 человек - составили лица в возрасте от 60 лет. Также первую дозу вакцины получили 49 медиков, 15 других работников медучреждений, 37 человек из другой группы повышенного риска, 29 человек с хроническими заболеваниями, 26 работников центров социального ухода.

Вторую дозу вакцины получили два медика и четыре других работника медучреждений.

В общей сложности на сегодняшний день первую дозу вакцины против Covid-19 в Латвии получили 44 938 человек (около 2,37% населения), а обе дозы - 16 995 человек (около 0,9% населения).

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