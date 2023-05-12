В субботу сохранится солнечная и теплая летняя погода

В субботу, 13 мая, в Латвии вновь сухая погода, синоптики прогнозируют, что днем ​​будет припекать солнце.

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Ожидается небольшая переменная облачность, самый солнечный день ожидается на побережье Рижского залива и в Северном Видземе.

Ночью и утром будет слабый ветер, минимальная температура воздуха +2..+9 градусов.

Днем во многих местах — умеренный морской бриз, воздух прогреется до +21..+24 градусов, на побережье температура не превысит +17..+20 градусов.

В субботу в Риге небо будет преимущественно ясным, ночью ветра не будет, но днем ​​и вечером подует слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в пригородах столицы до +4..+7 градусов. Максимальная дневная температура от +19 градусов на севере города до +23 градусов на юге.

Из-за засухи качество воздуха местами плохое, особенно в столице. Возрастает пожароопасность в лесах. Сухая и солнечная погода благоприятна для образования мелких вихрей. Эти вихри обычно рассеиваются за несколько минут, не причиняя ущерба, но иногда они могут срывать крыши и уносить теплицы.