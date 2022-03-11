В субботу температура воздуха местами повысится до +9 градусов

Температура воздуха в субботу днем в Латвии составит от +3 градусов местами в Латгале и на побережье до +9 градусов на востоке Курземе и в Земгале.
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По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу температура воздуха понизится до -1…-6 градусов, а на побережье не опустится ниже 0…+2 градусов.
Осадков не ожидается, погода будет преимущественно солнечной, небольшая облачность возможна на востоке страны.
В Риге в субботу ожидается переменная облачность, днем с прояснениями. Температура воздуха составит от -2 градусов ночью до +5 градусов днем.
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