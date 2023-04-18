В субботу температура воздуха в Латвии может достичь +22 градусов
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В субботу, 22 апреля, когда в стране будет проходить Большой субботник, температура воздуха после обеда поднимется до +15..+20 градусов, прохладнее будет на побережье, сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз Global Forecast System.

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В ближайшие дни погода будет преимущественно сухой и солнечной, с воскресенья может начаться более дождливый период.

В среду, 19 апреля, днем ​​усилится северо-восточный ветер с порывами до 10-15 метров в секунду, во второй половине недели будет преимущественно слабый ветер.

При слабом ветре и ясном небе температура воздуха ночью будет стремительно падать, местами опускаясь до 0..-2 градусов, в отдельных районах она останется выше +2 выше.

Днем постепенно будет становиться теплее, в конце недели температура воздуха может достигать +20 градусов. Из-за морского бриза будет прохладнее на побережье, где максимальная температура воздуха составит около +10 градусов.

В конце апреля и начале мая будет прохладнее.

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