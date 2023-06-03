В субботу температура воздуха в Латвии не превысит +16 градусов

В субботу в Латвии будет переменная облачность, воздух прогреется до +12..+16 градусов, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Местами ожидается кратковременный дождь, на побережье днем будет солнечно. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер.

В Риге облаков станет меньше и выглянет солнце, но с утра сохраняется вероятность дождя. Умеренный северо-западный ветер сменится слабым. Температура воздуха в столице — до +14..+15 градусов.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление — 1019-1023 гектопаскалей на уровне моря.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в лесах сохраняется повышенная пожароопасность, местами в западной и центральной части страны риски пожаров очень высоки, поэтому в силе так называемое "оранжевое" предупреждение.