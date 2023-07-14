В субботу — тепло и преимущественно без осадков
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В субботу, 15 мая, в Латвии значительных осадков не ожидается, днем температура воздуха поднимется до +26 градусов, прогнозируют синоптики.

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В ближайшие сутки ожидается небольшая переменная облачность, местами возможны дожди. Будет дуть слабый западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +9..+13 градусов, на побережье до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +23..+26 градусов, местами на побережье до +21 градуса.

До вечера пятницы в Риге возможен кратковременный дождь, однако поздним вечером и ночью осадков не ожидается, как и днем в субботу. Температура воздуха ночью понизится до +14 градусов, в пригородах до +10..+12 градусов. Максимальная температура днем составит +25 градусов, у моря +22 градуса.

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