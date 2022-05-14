В субботу утром возможны кратковременные остановки общественного транспорта в Риге
Foto: LETA

Rīgas satiksme информирует, что 14 мая во время проведения мероприятий "Детского дня Rimi" может кратковременно останавливаться движение на некоторых маршрутах общественного транспорта.

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В субботу, 14 мая, во время забега DPD jūdze ("Миля DPD") приблизительно с 10:00 до 10:30 согласно указаниям Государственной полиции по отдельным маршрутам общественного транспорта будет кратковременно приостановлено движение:

автобусов по маршрутам NN 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 24, 37, 41, 50 и 53

троллейбусов по маршрутам NN 3, 5, 14., 17, 19 и 25.

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