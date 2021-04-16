В субботу в ATTA Centrs будут доступны 1250 доз вакцины AstraZeneca

В субботу в рижском центре массовой вакцинации ATTA Centrs будут доступны 1250 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Бюро вакцинации.

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Сегодня в ATTA Centrs были доступны 2200 доз.

Как уже сообщалось, в пятницу в Риге, Юрмале и Елгаве до 12:00 прививку от Covid-19 получили 1500 человек. Около 13:00 были закрыты очереди в юрмальский и елгавский центр массовой вакцинации.

С 16 по 18 апреля Министерство здравоохранения открыло возможность любому желающему в порядке “живой очереди” в центрах массовой вакцинации получить прививку от Covid-19.