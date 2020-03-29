В субботу в больницы доставлены еще три пациента с Covid-19
Foto: NMP dienests

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в минувшую субботу в больницы Латвии были доставлены три новых пациента, заразившихся Covid-19 .

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В настоящее время в латвийских больницах на лечении находятся 24 пациента с коронавирусом. По данным ЦПКЗ, состояние 18 из них характеризуется как средней степени тяжести, еще трое заболевших в тяжелом состоянии: у них развилась пневмония.

Как сообщалось, на этой неделе эпидемиологи заявили, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19, когда во многих случаях не удается установить, как заразился человек.

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LETA

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LETA
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