В субботу в больницы доставлены еще три пациента с Covid-19

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в минувшую субботу в больницы Латвии были доставлены три новых пациента, заразившихся Covid-19 .

В настоящее время в латвийских больницах на лечении находятся 24 пациента с коронавирусом. По данным ЦПКЗ, состояние 18 из них характеризуется как средней степени тяжести, еще трое заболевших в тяжелом состоянии: у них развилась пневмония.

Как сообщалось, на этой неделе эпидемиологи заявили, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19, когда во многих случаях не удается установить, как заразился человек.