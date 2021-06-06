В субботу в Латвии — 135 новых случаев Covid-19, умерли шесть человек

В субботу, 5 июня, в Латвии выявлено 135 новых случаев Covid-19, шесть заболевших скончались, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за последние сутки снизился с 209,4 до 204,3 случая на 100 000 жителей.

Доля положительных случаев к проведенным тестам на Covid-19 уменьшилась с 2,7% до 2,4%.

В субботу было зарегистрировано шесть смертей людей с диагнозом Covid-19: один из них был в возрасте от 50 до 59 лет, двое — в возрасте от 70 до 79 лет и трое — в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего с начала пандемии в Латвии зарегистрировано 134 812 случаев заражения Covid-19. Скончались 2413 человек, заболевших коронавирусом.

По данным Национальной службы здравоохранения, в субботу в больницах было размещено 18 пациентов с Covid-19. 13 человек, вылеченных от коронавируса, были выписаны. Сейчас в больницах от коронавируса лечатся 359 пациентов. У 53 человек заболевание проходит в тяжелой форме, 306 пациентов — в среднетяжелом состоянии.