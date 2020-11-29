В субботу в Латвии - 414 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека

В субботу, 28 ноября, в Латвии выявлено 414 новых случаев Covid-19, за сутки скончались четыре пациента с коронавирусным заболеванием, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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По возрастным группам умершие пациенты распределяются следующим образом: один человек (40 - 45 лет), один человек (45 - 50 лет), один человек (75 - 80 лет), один человек (80 - 85 лет). Всего с начала пандемии в Латвии умерли 197 человек, болевших Covid-19.

В субботу в Латвии было выполнено 4037 тестов на коронавирус, положительный результат показали 10,3% тестов.