В субботу в Латвии - 512 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек

В субботу, 23 января, в Латвии выявлено 512 новых случаев Covid-19, скончались 14 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 30-35 лет (один человек), 55-60 лет (один человек), 70-80 лет (четыре человека), 80-90 лет (семь человек), 90-95 лет (один человек).

В субботу сделано 5506 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,3%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 61 008 человек, скончались 1111 человек.

В больницах страны находятся 1109 пациентов с коронавирусом. За последние сутки поступил 91 пациент с Covid-19, было выписано 14 пациентов. У 1007 пациентов наблюдается среднетяжелое течение заболевания, 102 человека - в тяжелом состоянии.