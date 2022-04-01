В субботу в Латвии будет солнечно и сухо

В субботу в Латвии прояснится, будет сухо и солнечно, обещают синоптики.

Ночью будет дуть слабый и умеренный северный и северо-восточный ветер, температура воздуха опустится до 0..-5 градусов, а местами в Видземе — до -7 градусов.

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Днем скорость порывов ветра достигнет 10-15 метров в секунду, воздух прогреется до +1..+6 градусов.

В первую субботу апреля в Риге также будет сухо и преимущественно солнечно, порывы северного и северо-восточного ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов, днем прогреется до +4.