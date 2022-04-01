В субботу в Латвии будет солнечно и сухо
Foto: DELFI

В субботу в Латвии прояснится, будет сухо и солнечно, обещают синоптики.
Ночью будет дуть слабый и умеренный северный и северо-восточный ветер, температура воздуха опустится до 0..-5 градусов, а местами в Видземе — до -7 градусов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Днем скорость порывов ветра достигнет 10-15 метров в секунду, воздух прогреется до +1..+6 градусов.

В первую субботу апреля в Риге также будет сухо и преимущественно солнечно, порывы северного и северо-восточного ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов, днем прогреется до +4.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?