В субботу в Латвии чаще будет выглядывать солнце
Foto: F64

9 апреля в Латвии станет солнечнее, однако по-прежнему ожидаются кратковременные осадки и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

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Количество облаков будет небольшим и непостоянным. Более облачный день ожидается в Латгалии и Селии. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки — дождь, снег с градом, местами грозы.

Ветер южный, юго-западный, местами порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -1..+3 градуса, днем ​​повысится до +4..+9 градусов.

В Риге в субботу солнечная погода будет сменяться облачной, прогнозируются кратковременные осадки и порывы южного и юго-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха — +2 градуса ночью и до +8 градусов днем.

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