В субботу в Латвии ожидается сильный снегопад
Foto: LETA

В субботу в Латвии ожидается снег и небольшой дождь, во многих местах снегопад будет продолжительным, прогнозируют синоптик

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Ночью местами также будет туман. Будет дуть слабый ветер, днем, начиная с Курземе и северной части Видземе, увеличится северный, северо-восточный ветер, на курземском побережье Рижского залива его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Вместе с этим увеличится и метель.

Ночью и днем температура воздуха составит около +2..-3 градусов.

В Риге будет пасмурно, ожидается мокрый снег, Будет дуть слабый ветер, после обеда усилится северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит 0..+1 градус, вечером субботу мороз усилится.

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