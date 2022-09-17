В субботу в Латвии ожидаются ливневые дожди

В субботу во многих местах Латвии пройдут проливные дожди, местами также ожидаются гроза и град, прогнозируют синоптики.

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Ожидается, что дождевые тучи меньше всего затронут Латгале. А в Курземе и Видземе Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение об ожидаемых местами проливных дождях.

Ветер будет дуть умеренный западный, юго-западный, под влиянием дождевых облаков местами ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду.

Иногда будет выглядывать солнце, температура воздуха повысится до +13...+16 градусов.

В Риге в субботу ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +15...+16 градусов.