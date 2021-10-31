В субботу в Латвии произошло 100 ДТП: в результате одной аварии погиб водитель автомобиля
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В субботу, 30 октября, в Латвии произошло 100 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В результате ДТП различные травмы получили 12 человек, а один человек погиб, сообщается в сводке Госполиции.

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Смертельная авария произошла в субботу утром в Виеталвской волости Айзкраукльского края. На дороге Одзиена-Виеталва-Индрани автомобиль Audi A6 съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

Больше всего получивших различные травмы пострадали в ДТП в Риге и окрестностях (девять человек), два человека - в ДТП в Земгале, один - в Видземе. Среди пострадавших был один велосипедист и два пешехода, все они пострадали в рижских ДТП.

За сутки полиция задержала 18 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения: шесть - в Курземе, четыре - в Видземе, по три - в Латгалии и Земгале, двоих - в Рижском регионе.

Полицейские составили 206 протоколов за превышение скорости. Всего за субботу Госполиция оформила 468 протоколов на нарушителей правил дорожного движения.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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